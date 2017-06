Riigikohus ei päästnud: poeketid jäid viinakartellis lõplikult süüdi

Riigikohus ei võtnud menetleda kassatsioonikaebust suurte poekettide ja Liviko nn viinakartelli süüasjas, mis tähendab, et jõusse jäid varasemad süüdimõistvad kohtuotsused.

"Eile teatas riigikohus, et ei anna menetlusluba kassatsioonikaebusele," teatas Tallinna Kaubamaja täna Tallinna börsile. Tallinna Kaubamaja tütarettevõte Selver oli üks viinakartellis süüdimõistetud jaemüügifirmadest, teised olid Maxima, Prisma ja Rimi.

Kassatsioonikaebuse mitte võtmisega menetlusse jõustus lõplikult jaekette ja viinatootjat Liviko kartellis süüdi mõistev varasem kohtuotsus.

"Selver AS kinnitab jätkuvalt, et ei ole sõlminud kartellikokkuleppeid, mistõttu on riigikohtu otsus meile ootamatu, kuid Selver AS täidab oma kohustused vastavalt kohtuotsustele," teatas Tallinna Kaubamaja juhatuse esimees Raul Puusepp börsile.

Jõüustunud kohtuotsuse kohaselt sõlmis AS Liviko 2009. aasta juunis ja juulis konkurentsi kahjustava kokkuleppe madalama hinnaklassi viina müügiks konkureerivate ettevõtjatega ning Rimi Eesti Food ASi, Maxima Eesti OÜ, Prisma Peremarket ASi ja ASiga Helter-R.

Ettevõtted leppisid kokku, et 40protsendilise alkoholisisaldusega pooleliitrise ASi Liviko ja temaga konkureerivate äriühingute Altia Eesti ASi ja Liiwi Heliis ASi tarnitavate madalama hinnaklassi klaastaaras viina jaehind tõstetakse 63,50 kroonile (4,06 eurole).

Harju maakohus mõistis ettevõtetele rahalised karistused, sh Rimile 3,6 miljonit, Selverile ligi kolm miljonit, Livikole, 1,3 miljonit ja Prismale 1,2 miljonit eurot trahvi.