Riigikohus ei võtnud investorite 10-miljoni hagi finantsinspektsiooni vastu arutusele

Riigikohus tegi tänaotsuse, millega rahuldas finantsinspektsiooni varasema määruskaebuse ja lõpetas menetluse kohtuasjas, milles nn Gildi investorid nõudsid üle 10 miljoni eurose kahju hüvitamist.

Vastava määruse kohaselt jäid kohtukulud kaebajate kanda ning määrus ei kuulu enam edasikaebamisele.

„Meil on hea meel, et riigikohus lõpetas nn 10 miljoni kohtuasjas vaidluse, kuna nõue oli selgelt aegunud,“ sõnas Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. „Olen veendunud, et antud asjas püüdis rühm kaebajaid kuldkala kohast, kust seda õiguslikult püüda ei saanud."

First Telecom Trading OÜ, HHL Rühm Osaühing, OÜ Artis Holding, Silma LK Saunja Sihtasutus, OÜ Mühlberg Mööbel, Osaühing AKRON, Ants Mailend, E.V.I. OÜ, Osaühing Element Ehitus, BPF Financing OÜ ja Pirshagi OÜ esitasid 15. detsembril 2015 finantsinspektsioonile taotluse, milles nõudsid üle 10 miljoni eurose kahju hüvitamist.

Etteheited põhinesid Seaside Residence Baku 2007. aasta juulis korraldatud võlakirjade emissioonil, millega sooviti arendada kinnisvara projekti Aserbaidžaanis Mardakan-Šuvalani küla lähistel. Finantsinspektsioon jättis taotluse rahuldamata, kuna see oli aegunud. Seejärel pöördusid kaebajad 14. märtsil 2016 kaebusega Tallinna halduskohtu poole.

Riigikohus lõpetas vastavas asjas menetluse, kuna kaebajate nõue oli aegunud. Riigikohtu hinnangul pidid kaebajad hiljemalt 2012. aasta veebruari lõpuks olema teadlikud tagajärgedest, mida nad kahjuna käsitlevad ja Finantsinspektsioonile ette heidavad. Samuti toonitas Riigikohus, et kaebajad on vastaval perioodil oma õiguste kaitseks kasutanud ka vandeadvokaadi abi ega saa oma teadmatust kogenematusega põhjendada.