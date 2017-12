Riigikohus otsustas Tallinna Veele anda osalise õiguse

Täna tegi riigikohus otsuse Tallinna Vee ja konkurentsiameti vahelises pikalt kestnud vaidluses.

Tänavu veebruaris esitas Tallinna Vesi riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari 2017 otsuse peale, millega ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtte kaebuse Tallinna Vesi ja konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. 2011. aasta oktoobris tegi amet ettevõttele ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Tallinna Vesi märkis, et konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks.

Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtumenetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris.

Riigikohtu halduskolleegim langetas täna kohtuotsuse Eesti Vabariigi nimel, kohtuasjas, kus Tallinna Vesi kaebas konkurentsiameti 2. mai 2011 otsuse tühistamseiks ja konkurentsiameti kohustamiseks ning ameti 10. oktoobri 2011 ettekirjutautse tühisuse tuvastamiseks või tühistamiseks.

Kohus otsustas rahuldada osaliselt Tallinna Vee kassatsioonikaebuse. Riigikohus tühistas Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari 2017 otsuse ja Tallinna Halduskohtu 5. juuni 2015 otsuse halduasjas nr. 3-11-1355 osas, millega jäeti täies ulatuses rahuldamata kaebus konkurentsiameti 10. oktoobri 2011 ettekirjutuse tühistamiseks. Selles asjas jagatakse menetluskulud.

Kohus tegi uue otsuse, millega rahuldatakse Tallinna Vee kaebus osaliselt ning tühistatakse konkurentsiameti 10. oktoobri 2011 ettekirjutus 9.2-3/11-001 p.6.

Ülejäänud osas otsustati jätta kassatsioonikaebus rahuldamata ja ringkonnakonhtu resolutsioon muutmata.

Ühetlasi otsustati jätta rahuldamata Tallinna Vee taotlus eelotsuse taotlemiseks Euroopa Kohtult.

Kohus otsustas jätta konkurentsiameti menetluskulud ameti kanda.

Konkurentsiamet peab tasuma Tallinna Vee menetluskulud 10 000 eurot, ülejäänud Tallinna Vee menetluskulud ettevõtte kanda.

"Otsus on põhjalik ja ka meie jaoks hetkel veel väga värske. Tegeleme alles selle esmase analüüsiga," ütles Tallinna Vee finantsdirektor Riina Käi. "Kuna oleme börsiettevõte, siis on meie kohustus tagada, et esmane info otsuse kohta saaks esimesel võimalusel börsile teatavaks. Mistahes täiendavaid kommentaare saame omalt poolt anda pärast börsiteate avalikustamist."

"Meie järgmised sammud ongi viia läbi otsuse põhjalikum õiguslik analüüs ja kohtuda seejärel ka Konkurentsiametiga, et edasistes sammudes kokku leppida," lisas ta. "Muus osas ei ole meil võimalik praegu eeltoodud põhjendustel täiendavaid kommentaare anda."