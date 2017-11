Riigikontroll ja õiguskantsler: riik rikub haigekassa ja töötukassa reservide jooksvateks kuludeks kasutamisel seadust

Pressikonverents Haigekassas Foto: Andres Putting

Riigikontroll juhib aastaraportis tähelepanu, et riik rikub süstemaatiliselt seadust, kasutades haigekassa ja töötukassa raha riigi väljamaksete tegemiseks. See olukord on tekkinud, kuna nende kahe asutuse raha liideti riigi reservidega.