Riigikontrolör Janar Holm: riigieelarve peab olema arusaadav

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees näitas riigikogu infotunnis nädal tagasi ilmekalt, et eelarve ei ole arusaadav, kui palus rahandusministril selgitada, kuidas saab olla nii, et riigieelarve kulud on tuludest 250 miljoni euro võrra suuremad, kuid valitsuse sõnul on eelarve nominaalselt 130 miljoniga ülejäägis.

Vastus viitas keerulistele raamatupidamisreeglitele. Paraku ei ole enam aeg, kus rahaasjad on selged – pluss tähendas plussi ehk raha on, ja miinus miinust ehk raha pole.

Riigieelarve ei tohiks aga olla pelgalt raamatupidamisdokument, vaid see peaks andma aluse teha juhtimisotsuseid.

Allikas: Äripäev