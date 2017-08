Riigile kingitakse massiliselt kortereid

Selle aasta kaheksa kuuga on riigile kingitud kuus korda rohkem kortereid kui terve eelmise aasta peale kokku. Raha nende ülalpidamiseks alles otsitakse, kirjutab Äripäev.

Kui viimase kuue aasta jooksul on riigile aastas kingitud maksimaalselt 15 probleemset korterit, millega korteriühistud ise midagi peale ei oska hakata, siis sel aastal on see arv hüppeliselt kasvanud – juba augustiks on riigile loovutatud 90 korterit.

Korterite loovutamise põhjus on vaid üks – nende ülalpidamine käib üle jõu. Enamik neist seisavad tühjana ja on elamiskõlbmatud.

