Riigiportaali juht: arvatakse, et kõiki probleeme saab lahendada tehnoloogiaga

Riigi infosüsteem e-tervis läks kahe miljoni euro asemel maksma 15 miljonit eurot ja on isegi pärast lisaraha ärakulutamist suures osas kasutu. Töövõimereformi raames kritiseeriti tublisti puudulikku infosüsteemi, sest sealt ei olnud võimalik vajalikke andmeid kätte saada. Kohtutäiturite koja tellitud e-täituri platvorm läks algul maksma 1,3 miljonit eurot, kuid veebileht on koja teatel täiesti kasutuskõlbmatu ja selle parandamiseks vajatakse kopsakat lisaraha. Palju kriitikat on saanud ka sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS2 ja riigiportaal eesti.ee, mille uus versioon peaks lähiajal valmima.