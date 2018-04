Riik aitab parandada ettevõtete ressursikasutust

„Ettevõtete ressursitõhusus“ meede

Kes saavad taotleda?





Audit – mäetööstus, töötlev tööstus (EMTAK B ja C)

Investeeringute toetus – hetkel 5 sektorit, 2018 kevadel laienetakse kõikidesse töötleva tööstuse sektoritesse.





Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab EMTAK 2008 koodidele: mäetööstus (jagu B, alajagu 05-09); toiduainete tootmine (jagu C, alajagu 10) ja joogitootmine (jagu C, alajagu 11); puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine (jagu C, alajagu 16); paberi ja pabertoodete tootmine (jagu C, alajagu 17); muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine (jagu C, alajagu 23).

Euroopa Liidu eelarve perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste vahenditest rakendatav meede, mille kaudu toetatakse muuhulgas auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemist ja ressursitõhusasse tootmisse investeerimist.