Riik avastas Eestist lastevahendusäri

Eestis 2000. aastast tegutsev Tuletorni sihtasutus on otsinud siin ajalehekuulutusega probleemsetele Saksa lastele raha eest kasuperesid, ilma et Eesti riik nende tegevuse üle mingit kontrolli omaks, kirjutab Äripäev.

Kui Äripäev kirjutas juunis Eestis elava saksa-norra päritolu ärimehe Peer Salström-Leyhi üle-euroopalisest Tuletorni võrgustikust ja selle rahvusvahelisest laste vahendamise ärist, mille tõttu algatati Norras uurimine võimaliku miljonipettuse kohta, saatis Salström-Leyh Saksa lapsi kasvatada võtnud Eesti Tuletorni peredele ringkirja.

Aastatega on jõudnud Eestisse Tuletorni vahendusel ligi 200 umbkeelset Saksa noorukit, igal aastal ca 15, praegu elab Eestis 10 Tuletorni vahendusel saabunud Saksa last.

Omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitse töötajad on avastanud Saksa lapsi alles siis, kui nendega on tekkinud probleeme ja sekkuma pidanud näiteks politsei või kiirabi. Ja probleeme on nende lastega palju.

