Riik eraldab puudega inimeste organisatsioonidele 400 000 eurot

„Puudega inimeste organisatsioonidel on kanda väga oluline roll, et aidata kaasa erivajadustega inimeste osalemisele ühiskonna- ja tööelus," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Seepärast peab huvikaitsega tegelev võrgustik olema tugev ja esindama oma inimeste huvisid ühtse meeskonnana. Nii on ka riigil selge partner, kellega koos erinevatele väljakutsetele vastuseid otsida."

Läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi on organisatsioonidel võimalik saada toetust investeeringuteks, hoonete renoveerimiseks, ligipääsetavuse parandamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks. Toetust saab taotleda ka ostudeks, mis aitavad tõsta teenuste kvaliteeti ja haldussuutlikkust, eraldi tähelepanu on pööratud invaspordi vahendite soetamisele.

„Puudega inimeste organisatsioonide seas on suur vajadus erinevate investeeringute järgi, et muuta tegutsemise keskkond paremini ligipääsetavaks, leida viise püsikulude vähendamiseks, tõhusamaks energiakasutuseks. Oluline on ka leida järjest enam viise ka omatulu teenimiseks ja tõsta puudega inimestele pakutavate teenuste kvaliteeti," ütles Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhataja Eero Kiipli. „Puudega inimeste organisatsioonid on kodanikuühiskonna oluline osa. Olen kindel, et riigi toetus hoogustab esindus- ja huvikaitsetöö arengut ning organisatsioonidel õnnestub oma tegevusse kaasata järjest enam inimesi."

Tänavu rahastas riik puudega inimeste organisatsioonide investeeringute taotlusvooru 127 000 euroga. Lisaks on organisatsioonid saanud igal aastal läbi hasartmängumaksu nõukogu riigilt tegevustoetust enam kui 900 000 euro ulatuses, tänavu oli toetuste kogusumma 950 000 eurot.