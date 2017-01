Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi plaani kohaselt hakatakse tööstusettevõtetele andma 12,7 miljoni euro ulatuses laenu, et parandada tööstuse automatiseeritust.

12,7 miljoni euro suurune laenufond pärineb Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetustest, mis tuleb ära jagada 2020. aastaks. Eesmärk on soodustada ettevõtete investeeringuid seadmetesse ja nende juhtimissüstemisedesse, et kasvatada lisandväärtust.

"Laenu saamise eelduseks peab ettevõttel olema arenguplaan, mis tagab selle, et tegemist on targa investeeringuga ja seadet ei osteta lihtsalt sellepärast, et laen on soodne. Ost peab olema mõistlik, seade efektiivselt kasutatud ja võimalikult vähe inimressursse nõudev, et tõsta ettevõtte lisandväärtust, jättes töötajate arv samaks," rääkis majandusarengu osakonna peaspetsialist Rami Morel.

Nimelt on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüüsist selgunud kaks suurt probleemi Eesti tööstuses: kvalifitseeritud tööjõudu pole piisavalt ning tööstused on liialt tööjõumahukad. Hetkel on Eesti tööstustes ühe töötaja lisandväärtus 55% Euroopa Liidu keskmisest tasemest ning eesmärk on vahe kaotada. Selleks on ministeeriumi hinnangul vaja suurendada tööstuste digitaliseeritust, et suurendada tootlikkust töötajate arvu muutmata.

Küsimusele, kuidas kontrollitakse laenu otstarbelist kasutust vastas Morel, et see pole veel täiesti kindel. "Hetkel käib plaani disainifaas, kus me otsime küsimustele vastuseid, aga ma eeldan, et investeering on ettevõtte arenguplaani osa ja laen antakse tuginedes konkreetse seadme- või tarkvaraettevõtte pakkumisele."

Soodsad laenutingimused

Esialgse plaani kohaselt on laenu tagasimakse periood 10 aastat, aastane intessimäär on 1%. Maksimaalne laenu suurus on 500 000 eurot kuni 1 miljon eurot ning omafinantseering on 0%, samuti puudub lisatagatise nõue.

Hetkel arutatakse ideed huvigruppidega ning veebruari lõpuks soovitakse disainimine lõpetada. Juuni lõpuks peaks programm käivituma.