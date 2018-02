Riik hüvitab Edelaraudteele 1,7 miljonit kahju

Neljapäevase otsusega sai majandusministeerium valitsuse reservist 1,7 miljonit eurot Edelaraudtee AS-iga sõlmitud lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tuleneva otsese varalise kahju hüvitamiseks, kirjutab ERR.

Majandusminister Kadri Simson selgitas valitsuse pressikonverentsil, et see on summa, mida riik tunnistab, et ettevõttel jäi saamata kui 2012. aasta juunis otsustas valitsus anda kõik uued Stadleri reisirongid avaliku teenindamise otselepinguga Elektriraudtee (Elron) käsutusse.

Samal ajal jätkub majandusministeeriumi ja Edelaraudtee vaidlus riigikohtus. Kui ka seal peaks riik jääma kaotajaks või ei võta kõrgeima astme kohus kaebust menetlemisele, jõustub ringkonnakohtus ja riigil tuleb maksta 2,8 miljonit eurot hüvitist.

