Riik ja Tallinna linn loobuvad Patarei vangla ostueelisõigusest. Merekindlus läheb enampakkumisele

Patarei merekindlus Foto: Andres Putting

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kavatseb Patarei merekindluse müüki panna tänavu teises kvartalis, ostueelisõigus on riigil ja Tallinna linnal, kuid kumbki pole sellest võimalusest huvitatud. Kompleksi alghind on praeguseks määramata, kirjutab ERRi uudisteportaal.