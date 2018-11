Riik jagas 344-le lasterohkele perele 3,1 miljonit elamistingimuste parandamiseks

Toetust saab kuni 8000 eurot, sealjuures korduval taotlemisel kuni 5000 eurot, teatas KredEx pressiteate vahendusel. Sel aastal oli keskmine toetussumma 7358 eurot. Peredele, kelle elamistingimused vajavad olulist parandamist, on hindamiskomisjoni ettepanekul võimalik eraldada ka suuremat toetust.

Sel aastal oli selliseid toetusi 9, millest suuremad ulatusid maksimaalse 14 000 euroni. Kõige rohkem toetuse saajaid elab Harjumaal (62), Ida-Virumaal (44) ja Tartumaal (36).

Toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu leibkonna liikme kohta 2017. aastal 163 eurot kuus. Esines ka 13 perekonda, kelle maksustatav sissetulek leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal 0 eurot.

Kõige lasterikkamas peres kasvab 12 last. Kolmes toetust saanud peres kasvab 7 last, 11 toetust saanud peres kasvab 6 last. Toetuse saajate seas oli veel 17 viielapselist, 98 neljalapselist ja 214 kolmelapselist perekonda.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on kodutoetusel olnud selge mõju vähekindlustatud perede elamistingimuste parandamisel.

„Kümne aasta jooksul, mil seda toetust väljastame, on paranenud rohkem kui 11 000 lapse elamistingimused. Seejuures on vägagi halvas korras olnud elamised muudetud nüüdisaegseteks ja soojadeks kodudeks. Sarnaselt eelmisele aastale, otsustasime ka seekord eraldada 9 perele suuremat toetust. Kodutoetuse abil tehtavad tööd võimaldavad tõsta perede elukvaliteeti ja muuta laste kasvukeskkonna oluliselt paremaks,“ ütles Reinsalu.

Kõige enam antakse toetust eluaseme renoveerimiseks (235 korral). 106 peret sai toetust kodu soetamiseks ning 3 peret nii soetamiseks kui ka renoveerimiseks.