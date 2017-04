Riik jätab lennujaama kasumi arendustöödeks

Tallinna Lennujaama üldkoosolek majandus- ja taristuministri isikus otsustas jätta ettevõtte 2016. aasta ligi kuue miljoni eurose tegevuskasumi lennujaamale investeeringuteks.

„Tallinna lennujaama prognoositav reisijamahtude kasv nõuab Tallinna Lennujaamalt ka täiendavaid investeeringuid nii lennuliiklusalas kui reisiterminalis, lähiaastate investeeringukoormus on ettevõttel küllaltki kõrge. 2016. aastal teenis riigile kuuluv AS Tallinna Lennujaam üle 6,1 miljoni euro kasumit. Üldkoosoleku otsusega jääb see raha Tallinna Lennujaama käsutusse,“ märkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Tallinna lennujaama läbivate reisijate arv kasvab prognooside kohaselt 2022. aastaks 2,8 miljoni reisijani tänaselt 2,22 miljonilt, käesoleva aasta algusest on reisijate arv kasvanud koguni 19%.

Perioodil 2017-2023 planeerib Tallinna Lennujaam kokku 137,6 miljoni euro eest investeeringuid. Neist olulisemad praegu käsil olevad on lennuliiklusala arendus, reisiterminali laiendamine, trammiliini ja ühissõidukite terminali ehitus, parkimismaja ehitamine 1200 sõidukile ja lennukite värvimisangaari ehitus.