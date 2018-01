Riik kaotab valitsuse ligipääsu Tallinna Sadama siseinfole

Seoses kavaga noteerida börsil Tallinna Sadama vähemusosalus, teeb riik seadusemuudatuse, millega kaotab osaliselt senise kontrolli ettevõtte juhtimise üle.

Täna valitsuse istungil arutluse alla minev riigivara seaduse eelnõu on mõeldud börsile minevate riigifirmade juhtimise muutmiseks nii, et see vastaks börsifirmade regulatsioonile, kirjutab Äripäev.

Seaduse muutmist peetakse vajalikuks nii Tallinna Sadama kui ka Eesti Energia kontserni kuuluva Enefit Green erastamisplaanide tõttu.

Riik peab end omanikuna taandama teiste aktsionäridega samasse inforuumi, mis tähendab, et enam ei ole valitsusel eelisõigust näiteks nõukogu materjalide ja pikaajaliste finantsprognoosidele.

Samuti ei saa sadama haldusala minister küsida mingit muud avalikkusele mittekättesaadavat infot, selgub eelnõu seletuskirjast.

Allikas: Äripäev