Riik kardab Omnivat maarahva ärevuse tõttu börsile viia

Rahvusringhääling tegi majandusministri Kadri Simsoniga usutluse, kus ta ütles, et riik ei julge Omnivat börsile viia.

„Omniva puhul tuleb silmas pidada, et ta täidab ühte väga olulist ülesannet ja see on üleüldine postiteenus ja see on praegu riigiettevõttena väga hästi korraldatud, nii et spekuleerimine tema börsileviimise osas tooks kindlasti kaasa just maaelanike suhtes väga suure ärevuse ja seetõttu Omniva ei ole täna laual,” ütles Simson.

Riigifirmadest on praegu ettevalmistamisel Tallinna Sadama ja Enefit Greeni börsileviimine. Enefit Greeni osas on aga alles kaalumisel, kas ettevõtet tasub üldse börsile viia, kui firma peaks ilma jääma Tootsi tuulepargist. Majandusminister Kadri Simson (KE) kinnitas ERR-ile, et ühtegi teist riigiettevõtet börsile ei viida.

Loe pikemalt err.ee’st.