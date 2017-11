Riik kui pank: rahandusministeerium selgitab, miks riigikontrolli auditis kõlavad nende meelest valeväited

Rahandusministeerium Foto: Andres Putting

Täna andis riigikontroll riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle aastaraporti. Ühe olulise teemana kõlas seal, et riik rikub süstemaatiliselt seadust, kasutades haigekassa ja töötukassa raha riigi väljamaksete tegemiseks. See olukord on tekkinud, kuna nende kahe asutuse raha liideti riigi reservidega. Rahandusministeerium ütleb oma vastuses, et reservide kokku panemine on ühiskonnale kasulik, sest nii ei pea valitsussektor tervikuna hoidma suuri puhvreid või laenu võtma. Paralleel tuuakse ka pangandusega.