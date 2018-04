Riik lõi SKAIS2 uute arendajatega lõplikult käed

Sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS) arendustöödeks sõlmis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus raamlepingud Nortal AS-i ja Trinidad Wiseman OÜ-ga. Tööd lähevad maksma eeldatavalt 10 miljonit eurot pluss käibemaks.

Nortali ülesandeks on SKAIS-i arhitektuuri korrastamine, SKAIS2 jätkuarenduste elluviimine puuduolevate funktsionaalsuste realiseerimiseks ja SKAIS-i tarkvara hooldus ning muude tööde teostamine. Hanke teise võitja, Trinidad Wiseman OÜ ülesandeks saab kasutajaliideste disainimine kodanikele, teenuseosutajatele ja ametnikele.

„Mõlemad ettevõtted eristusid teisest pakkujatest väga hästi läbimõeldud proovitöö lahendustega,“ ütles Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse direktor Katrin Reinhold.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Egon Veermäe sõnul on oluline, et ameti teenused oleks arendatud viisil, et need on inimestele mõistetavad, lihtsalt ja taotlustevabalt kättesaadavad. „Sotsiaalkindlustusametiga suhtlemine peab tänu e-kanalitele muutuma senisest efektiivsemaks ja vähem ajamahukaks. Ka on oluline integratsiooni suurendamine erinevate süsteemide vahel, et inimene ei pea teenuste saamiseks korduvalt esitama kord juba riigile või kohalikule omavalitsusele esitatud andmeid, tõendeid ja dokumente,“ rääkis Veermäe.