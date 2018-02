Riik maksis süsteemivea tõttu aasta otsa kõrgemaid sotsiaaltoetusi, viga tuli välja nüüd

Sotsiaalkindlustsameti süsteemivea tõttu maksti puudega tööealistele inimestele aasta aega toetusi liiga suures summas. Kokku maksti rohkem üle 70 000 euro.

Ärilehe poole pöördus sotsiaalkindlustusametilt kirja saanud lugaja, keda teavitati süsteemiveast, mille tõttu määrati talle puudega tööealise inimese toetust ekslikult suuremas summas kui ette nähtud. "Kuna makstavad hüvitised peavad olema seadusega kooskõlas, siis oleme toetussumma ümber arvestanud," seisis kirjas.

Varasemalt sai lugeja toetust 41,7 eurot ning nüüd hakkab saama 34,01 eurot kuus, kuid rohkem makstud toetust ta tagasi maksma ei pea. "Täna said paljud sotsiaaltoetust saavad inimesed sellise kirja, et nad jäävad järgmisest kuust seitsme euro võrra vaesemaks, aga see on üks poeskäik või mõni vajalik ravim," kirjutas lugeja.

Viga puudutab kokku 1314 toetuse saajat, kes kõik said iga kuu ettenähtust 7 eurot rohkem. "See puudutas ainult puudega tööealise inimeste sotsiaaltoetuste makseid. Pensioni, peretoetuste ja teiste makseid see ei puuduta," kinnitas sotsiaalkindlustusameti finantsjuht Ruth Paade. "Meie infosüsteemi vea tõttu oli arvestus vale ning puudega inimestele arvestati toetused vales suuruses," ütles ta.

Vale toetussumma maksti välja eelmise aasta jaanuarist kuni selle aasta jaanuarini. Kokku maksti rohkem 73 426 eurot. "Tänaseks on infosüsteemis viga parandatud. Enam makstud sotsiaaltoetust inimestelt tagasi ei küsita," ütles Paade.