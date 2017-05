Riik on segaduses: kas e-sport on ikka sport või hoopis hasartmäng?

MTA küsib rahandusministeeriumilt hinnangut, kas elektroonilist sporti ehk e-sporti saab pidada hasartmänguks. Olümpiakomitee ja kultuuriministeerium pole aga suutnud otsustada, kas tegu on spordiga või mitte.

MTA mure on praktiline, kuna Eestis korraldatakse e-spordi turniire, kus on mängus ka raha, ning seega on tarvis tegevus ilmselt mingil moel ära defineerida. Aprilli keskpaigas toimus näiteks TTÜ E-spordi võrgupidu, kus arvutimängu Counter Strike turniiri võidufond küündis 2000 euroni. Mängus osalemiseks tuli osta pilet hinnaga 20 eurot. Mujal maailmas on summad muidugi mitu suurusjärku suuremad.

"Elektrooniline sport on vähese või puuduva juhuslikkusega arvutimängudes üksteise vastu võistlemine. Mängu tulemus sõltub suurel määral mängijate oskustest ja osavusest," defineerib MTA, viidates allikana Vikipeediale.

Varem küsis amet nõu ka kultuuriministeeriumilt, kes ei osanud kindlat seisukohta võtta ja viitas vaid võimalusele, et tulevikus võib e-sport "päris-spordi" staatusesse tõusta.

Samasisuline oli ka Olümpiakomitee vastus. Arusaadav - ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee on andnud e-spordi osas segaseid signaale. ROKi president Thomas Bach teatas näiteks aprilli lõpus, et osad mängud pole tema meelest olümpiaväärtustega kooskõlas. "Me ei ole siiani sada protsenti kindlad, kas e-sport on sport, kui mõelda füüsilise aspekti peale ning sellele, mida üks ala vajab, et olla sport," sõnas ta.