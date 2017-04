Riik ostab LHV pensionifondidelt laenatud rahaga kaks lennukit

Kahe CRJ900 tüüpi lennuki ostmiseks ja Nordicale rentimiseks võtab riigile kuuluv Transpordi Varahaldus OÜ LHV Pangalt ja LHV pensionifondidelt 25 miljonit eurot võlgu.

Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) emiteerib 25 miljoni euro ulatuses võlakirju kaheksa-aastase tähtajaga. Võlakirjad ostavad võrdsetes osades LHV pensionifondid ja LHV Pank, teatas Nordica.

TVH kasutab saadud kapitali kahe CRJ900 tüüpi lennuki soetamiseks ning edasi rentimiseks Nordicale. TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldti sõnul on seni nelja CRJ900 tüüpi lennukit omanud äriühingu tegevuse laiendamisele eelnenud põhjalik finantsanalüüs.

LHV pensionifondide juhi Andres Viisemanni sõnul on TVH noor, kuid tugev ettevõte ning võlakirjadel on hea tagatis.

“See on just selline tehing, millelaadseid tahaks pensionifondidega järjest rohkem teha. Teenime tulu oma pensionifondide klientidele, kuid teeme seda viisil, millest on kasu ka kogu Eesti ühiskonnale,“ ütles Viisemann pressiteate vahendusel.

Nordica finantsjuhi Ahto Pärli sõnul jääb üks õhusõidukitest lendama Nordica enda liinivõrku ja teine alustab reisijate teenindamist LOT Polish Airline liinidel. Pärl ütles, et üks olemasolev CRJ700 vahetatakse välja suurema CRJ900 vastu ja väiksem lennuk jääb varulennukiks Tallinna lennuväljale.

Loe veel

“Nordica lennukipark ja lendude maht on kasvanud piirini, kus majanduslikus mõttes on mõistlik omada enda varulennukit. See tõstab veelgi meie teenuse kvaliteeti ja selle stabiilsust, ning aitab kulusid kokku hoida,” ütles Pärl.

Kokkuleppe kohaselt saabub esimene lennuk Tallinnasse juunis ja teine juulis. Mõlemad õhusõidukid alustavad opereerimist hiljemalt augusti alguses.

Lennukid on 2011. aastal Kanadas Bombardieri tehases toodetud ja lennufirma teatel võrdväärsed Nordica olemasolevate mudelitega.