Riik ostis Kremli propagandakanalist ID-kaardi reklaami

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) ning Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) ühine ID-kaarti uuendama kutsuv reklaamikampaania jõudis ka Eesti-vaenuliku Venemaa telekanali RTR ekraanile.

Kaitsepolitsei aastaraamatutes on RTR leidnud korduvalt äramärkimist kui Eesti riigi suhtes vaenulik telekanal, edastab ERR Uudised. Seda üllatavam oli nädalavahetusel RTR-is näha ID-kaardi uuendamisele kutsuvat reklaami, mille juures olid nii PPA kui ka RIA logod ning mille eest tasus lõppkokkuvõttes Eesti maksumaksja.

PPA kommunikatsioonibüroo juhataja Kirsti Ruul selgitas, et RIA tellis koostöös PPA-ga reklaamikampaania, mille sõnum oli "Uuenda oma ID-kaart juba täna!" ning see oli suunatud nii eesti- kui ka venekeelsele auditooriumile. Kuivõrd uuendada tuli ka elamisloa kaarte, oli venekeelse sihtrühmani jõudmine Ruuli sõnul oluline. Kampaania hõlmas välireklaami novembris, millele lisandus reklaam veebikeskkondades, televisioonis ja raadios.

"Meediaplaani üle vaadates selgus, et plaanis on tõesti ka telekanal RTR," tunnistas Ruul. Tema sõnul pakkus meediafirma seda kanalit paketis teiste kanalitega, et venekeelse sihtrühmani jõuda. Sama reklaam oli eetris ka ERR-i kanalites ETV, ETV2 ja ETV+.

"Ütlen ausalt, et RTR nende kanalite loetelus jäi mul septembris märkamata. Oleksin kindlasti meediafirma tähelepanu sellele juhtinud, et Eesti riik ei soovi Vene riiklikult telekanalilt reklaami osta," märkis PPA kommunikatsioonijuht.

Kui palju Eesti maksumaksja raha täpselt RTR-ile läks, ei osanud Ruul välja tuua.