Riik otsib võimekat juhti maksu- ja tollipoliitika asekantsleri kohale. Kas Dmitri Jegorov lahkub ametist?

„Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on Eesti maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse ja kestlikkuse kindlustamine muutuvas majanduslikuks, sotsiaalses ja poliitilises keskkonnas, ausa maksukonkurentsi edendamine ning maailma ägedamate maksulahenduste akendamisele kaasa aitamine,” seisab töökuulutuses. Ametikohale kandideerijate dokumente ootab riigikantselei 11. veebruariks.

Seni on seda ametikohta rahandusministeeriumis täitnud Dmitri Jegorov, kes ise on kuni veebruari alguseni puhkusel. Rahandusministeeriumi pressiosakonna kinnitusel ei vaheta Jegorov töökohta, vaid tegemist on tavapärase praktikaga avaliku sektori tippjuhtide töölepingute puhul, mis on üldiselt tähtajalised.

”Need ametikohad täidetakse alati konkursiga ja Dmitril saab sügisel viis aastat täis,” märkis ministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre. Ta selgitas, et tippjuhtide konkursi ei vii sellisel juhul läbi asutus ise ehk antud juhul rahandusministeerium, vaid riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon.

Dmitri Jegorov (41) on rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler olnud alates 2014. aasta augustist. Ajavahemikus 2010-2014 oli ta teadur ja doktorant Norra Kõrgemas Kommertskoolis. Enne seda töötas pea kümme aastat maksuametis, kus alustas 2001. aastal otseste maksude talituse juhatajana ning jõudis ajavahemikus 2006-2010 kahe erineva peadirektori asetäitja ametini välja.