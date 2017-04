Riik pani müüki elektriautode renditeenuse koos 31 autoga

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium paneb avalikule enampakkumisele ELMO Rendi ehk elektromobiilsuse programmi raames loodud elektriautode renditeenuse koos selle juurde kuuluva masinapargiga.

Pakkumise alla kuulub 31 elektriautot (22 Nissan Leaf’i ja 9 Mitsubishi i-Miev’i) ja 15 rendiautode tavalaadijat, lisaks uuele omanikule teenuse jätkamise hõlbustamiseks ka tänase kliendibaasi ja kasutusstatistika.

2013. aastal käivitunud ELMO Rendi eesmärk oli tutvustada ja populariseerida elektriautode kasutamist ning anda igale huvilisele võimalus proovida omal käel elektriautoga sõitmist. Arvestades aastate jooksul Eesti tänavatele lisandunud elektriautode hulka ja inimeste teadlikkuse olulist tõusu, võib öelda, et teenus on oma eesmärgi edukalt täitnud. Seetõttu ongi riik otsustanud anda renditeenuse edasise osutamise võimaluse erasektorile.

Enampakkumise tingimuseks on, et renditeenuse ülevõtja jätkab teenuse pakkumist vähemalt kolm aastat, mille jooksul on tal ka õigus kasutada ELMO kaubamärki.

Eesti elektromobiilsuse programm ELMO on Eesti Valitsuse ja Mitsubishi Corporationi koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks. Tänaseks on programm täitnud oma peamise eesmärgi, erinevaid elektrisõidukite rente on turul mitmeid ning riigil on võimalik anda välja töötatud teenus nö vabaturule. Samuti on rajatud sõidukite laadimiseks vajalik kiirlaadimisvõrgustik ning Eestisse on programmi raames soetatud 1200 elektriautot. ELMO programmi raames loodud kiirlaadimistaristu hankeleping lõpeb selle aasta lõpus, MKM plaanib ka sellele lähiajal uue omaniku leida.