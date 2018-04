Riik pigistab Tallinna Sadamast välja viimasegi tilga

Valitsus võtab tänavu riigi äriühingutest 157,3 miljonit eurot dividendi (pluss tulumaks), mis on mullusest ligi 15% rohkem. Üldsummast olulisemgi on see, et lõviosa ehk 105 miljonit tuleb börsile viidavast Tallinna Sadamast, mis n-ö pumbatakse tühjaks: sadamast võetakse välja kogu kasum ja pisut pealegi, nagu tehti ka eelmisel ja üle-eelmisel aastal. Sellest summast moodustab omakorda suurema osa erakorraline kasumi väljavõtmine ehk nn superdividend 58,8 miljonit eurot, mille riik paneb likviidsusreservi.