Riik pikendab töökoha loomise toetuse maksmist Ida-Virumaal

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega pikendatakse aasta võrra Ida-Virumaa ettevõtetele töökoha loomise toetuse maksmist. Töötukassa ettepanekul lihtsustatakse ka toetuse taotlemist ning 20 töötu palkamiseks on nüüd ühe kuu asemel aega kaks kuud, teatas sotsiaalministeerium.

Toetus on motiveerinud ettevõtjaid Ida-Virumaal töökohti looma, vähendades tööandja riske ja kulusid uute töötajate värbamisel ja töötamise esimesel aastal. Eelmise kuu lõpu seisuga oli töökoha loomise toetusega tööle rakendunud üle 200 inimese kuues erinevas ettevõttes. Töökoha loomise toetuse maksmise tähtaega otsustati pikendada, kuna ettevõtetel on tegevuse laiendamise ettevalmistused võtnud oodatust rohkem aega ning sellest tulenevalt on ka töötajate värbamised valdavalt lükkunud 2017. aastasse.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on senised sammud tööpuuduse leevendamiseks Ida-Virumaal olnud tõhusad, kuid kindlasti mitte piisavad. „Jaanuaris oli keskmine registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal 10,9%, mis on jätkuvalt maakondadest kõrgeim. Peame jätkama jõupingutusi, et lõpuks ületada krooniline tööpuuduse probleem Ida-Virumaal. Sellest tulenevalt otsustasime pikendada toetuse maksmist ning muuta selle tingimusi ettevõtetele veelgi motiveerivamaks,“ ütles Ossinovski.

Kõigil tööandjatel, kes taotlevad toetust 2017. aastal ja võtavad kahe kuu jooksul tööle 20 inimest, on muudatuse kohaselt õigus saada toetust 12 kuud. Toetuse maksmise eelduseks on töötajaga tähtajatu või vähemalt kuuekuulise töölepingu sõlmimine ja töökoht peab asuma Ida-Viru maakonnas.

Toetust saavad nüüd taotleda ka need ettevõtted, kelle jaoks 20 töötaja värbamine ühe kuu jooksul on keeruline, kuid kes on võimelised töötajaid värbama kahe järjestikuse kuu jooksul. Riik hüvitab ettevõtetele 50 protsenti töötaja brutopalgast.

Eelnõuga tehtavate muudatuste tõttu on kavandatud 2017. aasta lõpuks töökoha loomise toetusega tööle rakendada esialgse 625 asemel 925 töötut. Toetuse maksmise tingimustega eeldatakse Ida-Virumaale luua 300 täiendavat töökohta.