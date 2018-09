Riik plaanib müksu unisele Tallinna börsile

Kuigi börsiplaani pidavad ettevõtted hindavad ideed heaks, peavad nad seda siiski väiksele kontingendile suunatuks.

Börsile mineku plaani pidav Inbank pole veel välja arvutanud, kui palju IPO neile maksma läheks ning ettevõtte nõukogu esimees Priit Põldoja ütles, et ükski ettevõte ei lähe börsile toetuse pärast. Siiski avaldas ta lootust, et kui keegi on kahevahel, siis aitab see toetus "ettevõtted üle nuki". Rohkem võib toetus anda tema sõnul hoogu alternatiivbörsile.

Oma heakskiidu andis IPO toetuse ideele suvel Alexela Grupi juhiks saanud Maria Helbling. Alexela plaanib börsitee ette võtta vahemikus 2020-2023 ning Helbling ütles, et ilmselt läheb see maksma rohkem, kui EASi poolt hinnatav 50 000–60 000 eurot.

