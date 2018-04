Riik süstib e-riigi arendamisse üle 100 miljoni, et süsteemid kokku ei kukuks. Ettevõtjad nõuavad enamat

IT-ettevõtjad kritiseerivad, et koostöö riigiga on paindumatu ja ebaefektiivne. Riik tunnistab kitsaskohti ja seletab valdkonda lisanduva 117 miljoni euro näitel, kuidas kõik võiks paremaks muutuda, kirjutab Äripäev.

Valitsus otsustas anda e-riigi arendamiseks täiendavalt 117,5 miljonit eurot nelja aasta jooksul. Majandusministeeriumi side- ja infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut ütles, et lisaraha on vaja süsteemide kokkukukkumise vältimiseks ja infosüsteemide pidevaks uuendamiseks. Sotsiaalkindlustus­ameti infosüsteem (SKAIS2) ja teised ebaõnnestumised on kinnitanud, et arendusi tuleks teha järk-järgult, mitte suure tööna korraga, lisas Sikkut.

Mida arvavad sellest aga ettevõtjad, loe Äripäevast.