Riik tahab vähendada Eestis ebaseaduslikult töötavate välismaalaste arvu. Viimase viie aastaga on neid lisandunud 83 protsenti

Sellel aastal on töö- ja ettevõtlusrännet reguleeriv sisserände piirarv 1315 inimest, kuid juba aprilli alguse seisuga oli antud välja 735 elamisluba ning menetluses oli enam kui 670 taotlust. See tähendab, et sisserände piirarv on sisuliselt täitunud.

Probleemi aitab leevendada valitsuse poolt eelmisel nädalal heaks kiidetud välismaalaste seaduse eelnõu, tänu millele saavad tippspetsialistid Eestisse tööle tulla piirarvu väliselt ning pikeneb lühiajalise töötamise kestus. Kui Riigikogu eelnõu seadusena vastu võtab, jõustuvad muudatused juba aasta teisel poolel.

Samuti jätkub laiapõhjalise töögrupi tegevus, mille ülesanne on tulla järgmisel aastal välja ettepanekutega sisserände regulatsiooni muutmiseks just pikaajalises perspektiivis.