Riik tellib 100 000 eurot maksva piirikaubanduse mõju uuringu PricewaterhouseCoopersilt

Rahandusministeerium kuulutas riigihanke "Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes", välja juulis.

Ministeeriumi teatel annab analüüs põhjaliku ülevaate viimaste aastate aktsiisipoliitika majanduslikust mõjust ja lisaks sellele võimaldab hinnata tulevaste aktsiisipoliitiliste valikute majanduslikku mõju ning annab uuringu tulemustel põhinevad poliitikasoovitused. Analüüsi tulemusi on võimalik kasutada edaspidiste aktsiisipoliitikat puudutavate otsuste kujundamise alusena.

Aktsiisikaupade soetamist ja tarbimist on eriti piirikaubanduse tingimustes raske üheselt mõõta, kuna andmeallikaid ning huvigruppe on mitmeid. Aktsiisipoliitika on tugeva avaliku tähelepanu all, avalikus inforuumis liigub palju informatsiooni. Seetõttu on vajalik sõltumatu analüüs, mis annab toimuvale objektiivse hinnangu.

Kuigi olemasolevad andmed ja analüüs võimaldavad saada põhjaliku ülevaate sellest, mis on aktsiisipoliitika muudatuste järel toimunud maksude laekumises, ja näitavad teatava usaldusväärsusega ka seda, kuidas on muutunud tarbijakäitumine, siis aktsiisipoliitika mõju ettevõtetele ja majandust laiemalt puudutavaid uuringuid pole seni läbi viidud.

Samuti puuduvad objektiivsed hinnangud aktsiisipoliitika ja tekkinud piirikaubanduse mõju kohta praegu ja tulevikus Eesti ettevõtete majandustulemustele ja Eesti majanduse konkurentsivõimele, tööhõivele ning regionaalarengule, ja täpne sektorispetsiifiline hinnang majanduslikule mõjule.