Riik toetab päikesepaneelide soetamist 1,4 miljoni euroga

Ettevõtjad, korteriühistud ja omavalitsused saavad alates 23. aprillist küsida KredExist toetust päikesepaneelide paigaldamiseks. Toetust antakse kokku 1,4 miljonit eurot.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et päikeseenergia osa taastuvenergiast elektri tootmisel on seni olnud väga väike, kuid võiks olla oluliselt suurem.

„Päikeseelektri tootmisseadme kasutamine toob kaasa püsikulude alanemise, kuna päikesest toodetud elektri eest, mida ise ära tarbitakse, ei pea maksma võrgutasusid, aktsiisi ja käibemaksu, mistõttu saavad näiteks ettevõtted olla selle võrra konkurentsivõimelisemad.“

Minister selgitas, et Eestis on installeeritud päikesepaneelide mahud väikseimad Euroopas. Samas on päikeseenergeetiline potentsiaal sama suur kui Saksamaal keskmiselt ning aastane päikeseenergia hulk on võrreldav Põhja-Prantsusmaaga.

Toetuse eesmärk on kasvatada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaalu ning vähendada energia tootmissüsteemist pärinevaid saasteainete heitkogust.

Toetus on suunatud põhiosas väljapoole Tallinna linna ja taotlejateks võivad olla riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused, mittetulundusühingud, äriühingud, sihtasutused, seltsingud või korteriühistud.

Tallinnas paikneva hoone ettevõtjast omanik saab toetust taotleda vaid juhul, kui taotleja tegevusalaks on kohustuslik sotsiaalkindlustus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne.

Toetuse määr on kuni 30 protsenti toetatavate tegevuste kulude kogusummast ja kuni 30 000 eurot taotleja kohta. Toetust saab taotleda päikesepaneeli projekteerimise, päikesepaneeli soetamise ja päikesepaneeli paigaldamise kulude katteks.