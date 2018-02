Riik vähendab oma osalust Tallinna Sadamas

Riigikogu võttis täna vastu otsuse „Transpordi arengukava 2014–2020“ muutmiseks, millega vähendatakse osalust AS-is Tallinna Sadam

Riigikogus varem kinnitatud arengukava kohaselt oli riigil 100-protsendiline osalus ASis Tallinna Sadam. Selleks, et oleks võimalik viia ASi Tallinna Sadam vähemusosalusebörsile, sõnastatakse arengukavas, et riik säilitab ASis Tallinna Sadam enamusosaluse. Seega jääb riigi omandisse vähemalt 2/3 ASi Tallinna Sadam aktsiatest.

Otsusega luuakse võimalused ASi Tallinna Sadama aktsiate avalikuks noteerimiseks. ASi Tallinna Sadam kuni 1/3 aktsiate avalik noteerimine on kokkulepitud valitsuse koalitsioonilepingus. Täpsem aktsiate noteerimise protsent võib jääda vahemikku 28–33 protsenti. See selgub siis, kui emissiooni struktuur on välja töötatud. Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn börsil hiljemalt 2018. aasta I poolaasta lõpuks.