Riik võitleb drastiliste vahenditega kinnisvara hinnatõusu vastu

Uus-Meremaal Aucklandis küsiti juba 2016. aastal tagasihoidlikus seisus 416-ruutmeetrise häärberi eest miljon Uus-Meremaa dollarit (579 400 eurot). 2014. aastal hinnati maja väärtuseks 40 000 Uus-Meremaa dollarit. Foto: Caters News Agency

Et kinnisvara on muutunud kalliks, võtab Uus-Meremaa vastu karmid meetmed, et hinnatõusu aeglustada. Uus-Meremaa keelab enamus välismaalastele uute eluasemete ostmise.