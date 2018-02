Riik võtab jäätmekorralduses omavalitsustelt ohjad

Uus jäätmeseadus kärbib märgatavalt omavalitsuste otsustusvabadust jäätmehoolduse korraldamisel, valitsuse hinnangul tagab see jäätmete senisest tõhusama sorteerimise.

Üks probleem, mida seaduseelnõuga lahendada püütakse, on vähene jäätmete sorteerimine ja ringlussevõtt, mis 2020. aastaks peaks tõusma 50 protsendini, kirjutab Äripäev.

Tegelikult kehtib ka praegu määrus, mille järgi tuleks jäätmeid sorteerida 13 kategooria alusel, aga kuna eeskirjad kehtestab ikkagi omavalitsus, siis tegelikkus näeb välja eriilmeline ja vastuoluline.

"Kohalikele omavalitsustele on jäetud väga suur otsustusvabadus, kuidas jäätmekäitlust ja sealhulgas ka liigiti kogumist oma territooriumil korraldada.

See on aga viinud olukorrani, kus liigiti kogumine on KOVides väga erineva kvaliteediga ning erinevate reeglite tõttu on ka inimesed segaduses," selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.

Allikas: Äripäev