Riiki tahavad tulla keelatud krüptokaevandamise masinad

Maksu- ja tolliamet pidas möödunud aastal kinni pea 200 krüptorahade kaevandamise lisaseadet, mis nõuetele ei vastanud, kirjutab Äripäev.

Maksu- ja tolliamet kontrollis möödunud aastal krüptoraha kaevandamiseks mõeldud arvuti lisaseadmeid koos toiteplokkidega 14 korral, kokku 176 tükki. Kõikide nende toodete vabasse ringlusse lubamine on peatatud, kuna nad ei vasta tooteohutuse nõuetele: neil puudusid nõuetekohased märgistused, näiteks tootja andmed, seadme mudeli number, CE-märgistus, maaletooja andmed.

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juht Rainer Laurits ütles, et krüptoraha kaevandamiseks mõeldud andmetöötlusseaded koos toiteplokkidega saabusid Hiinast. „Maksu- ja tolliameti kohustus on kaupade väljastpoolt Euroopa Liitu riiki lubamisel muu hulgas kontrollida ka seda, kas need vastavad tooteohutuse nõuetele ja kõik ettenähtud tingimused on täidetud.“

