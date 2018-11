Riiklik kaubavedaja näitab korralikku kasumit, mureks tööjõu leidmine

Eelmise aasta üheksa kuu kahjum oli veel ligi kaks miljonit eurot. „Laiem vaade raudteele ning teenuste portfelli suurendamine võimaldab meil üle pika aja majandusaasta taas kasumis lõpetada. Meie prognoos näitab, et 2018. aasta lõpetame pea 10 miljoni eurose kasumiga," kommenteeris üheksa kuu vahearuannet Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Operaili selle aasta üheksa kuu kaubaveo maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 41% ulatudes 10 miljoni tonnini. Ettevõtte kaubaveo müügikäive kasvas 55,8% võrra 44 miljoni euroni ja vagunite renditulu 160% 6,3 miljoni euroni.

Et teenindada ettevõtte kolme ärisuuna (kaubavedu, vagunite rent ning veeremi remont ja ehitus) kliente, on lähitulevikus Operaili üheks suurimaks väljakutseks tööjõu leidmine. „Kasvame uute suundade lisandumisega ise üha suuremaks ning seetõttu suureneb ka meie nõudmine kvaliteetse tööjõu järele. Selle aasta jooksul on meie töötajaskond kasvanud 7% ning uued projektid, näiteks vedurite ehitus, vajavad veel hulgaliselt abikäsi," selgitas Toomsalu.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd 680 inimesele.