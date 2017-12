Riiklik lepitaja: mingit orjapidamist lihakombinaadis olnud pole, sest töötajate palk vastab Eesti keskmisele

Teisipäeval selgub, kas Rakvere lihakombinaat ja selle töötajad võtavad vastu riikliku lepitaja Meelis Virkebau lepitusettepanekud, või tuleb korraldada ka kolmas lepituskoosolek, kirjutab Õhtuleht.

Esiteks soovitas riiklik lepitaja töötajatel ja tööandjal koostada kollektiivlepingu, et töösuhted saaks kiiresti paika. Kollektiivlepingus peaks kirjas olema nii palgareeglid, töötingimused, -tervishoid, soodustused jne.

„Teine minu ettepanek oli, et ettevõttes tuleb üle vaadata informeerimise ja konsulteerimise korraldus, sest ma näen, et juhid pole töötajatega perioodiliselt kohtunud ja ei tea paljusid nende muresid. Samamoodi võiksid töötajad teada, millised on ettevõtte tulemused, milline on strateegia ja tulevikuplaanid," ütles Virkebau.

