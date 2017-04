Riiklik lepitaja: tahan Eesti Energia töötülile lahenduse leida mai lõpuks

Riiklik lepitaja ja enne seda Eesti Energia nõukokku kuulnud Meelis Virkebau ütles, et kohtus täna ametiühingute esindajatega ning kohtumine oli produktiivne. Lepitusprotsessi soovib ta lõpule viia hilisemalt mai eelviimasel nädalal.

Täna ametiühingute liikmetega kohtunud riiklik lepitaja Meelis Virkebau ütles, et järgmine kohtumine toimub Eesti Energia esindajatega esmaspäeval.

"Tänane kohtumine ametiühingutega oli konstruktiivne. Käisime läbi kõik kollektiivlepingu punktid, mis on olnud viimased kuus kuud arutelu all. Käisime üle ka protokollid, mis on koostatud iganädalastel läbirääkimistel. Arutasime ka eilseid uudiseid, kus Eesti Energia tuli vastu mitmetes küsimustes ametiühingute soovile,“ rääkis ta.

Eile toimus rahandusministeeriumi ees Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu korraldatud pikett, et võidelda Eesti Energia tütarfirmade töötajate kollektiivlepingu eest. Palgatingimuste eest tuli võitlema kokku sadakond inimest. Piketil teatas Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo, et kompromissina on ettevõte valmis tõstma töötajate põhipalka 3%, mis lisanduks jaanuaris toimunud 5-protsendilisele palgatõusule. Lisaks säilitatakse kõik kehtivad lisatasud ja soodustused, kuid vähendatakse töötajate lisapuhkusi kuni 7 päeva võrra.

Loe veel

Mida arvasid ametiühingud kohtumisel välja pakutud kompromissist? „Mina sain täna aru, et osaliselt see pakkumine sobis ja ametiühingu pool oli arvamusel, et on positiivne näha edasiminekut. Täna on kõige suuremateks lahkhelide põhjusteks lisa puhkusepäevade arv ja kui palju peaks kasvama töötasu,“ rääkis lepitaja.

Küsimusele, kas eilne Eesti Energia pakkumine oli ametlik, vastas Virkebau, et tal oli sama kahtlus. "Helistasin eile Raine Pajole üle ja ta kinnitas ka mulle, et tegemist on ametliku seisukohaga. Järgmine samm on kohtumine tööandjaga ja peale seda toimub ühiskohtumine mõlema poolega."

„Mina sooviks, et lepitusprotsess oleks lõpule viidud kõige hiljem 21. nädalal ehk 22.-26. mail. Võib-olla saame ka varem, kuid see sõltub kohtumisest tööandjaga ja ühiskohtumisest," ütles Virkebau.