Riikliku jäätmepõletusjaama suur hinnatõus teeb prügiveo kallimaks

Kui varem sõlmis Eesti Energia prügivedajatega kahepoolseid lepinguid, siis alates 2016. aastast korraldatakse jäätmete vastuvõtuks hankeid, mis on hinnad kõrgeks ajanud. Nüüd on endises süsteemis sõlmitud lepingud lõppenud ning alanud uued konkursid, kus hinnatõus on kõigile tund