Riikliku parvlaevaoperaatori aasta numbrites. Ettevõtte juht: meie teenus on iga kuuga paremaks läinud

TS Laevad OÜ teenindas 2017. aastal kokku 2,23 miljonit reisijat ning 0,95 miljonit sõidukit. Võrreldes 2016. aastaga kasvas ühe aasta jooksul teenindatud reisijate arv 8% ning üleveetud sõidukite arv 9%.

TS Laevad OÜ juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul pakkus lõppenud aasta ettevõttele palju arenguvõimalusi ning aastaga saab kokkuvõttes rahule jääda. „2017. aastal tulid liinile meie kolm uut parvlaeva, mis teenisid meid kõiki hästi ning aitasid tõsta meie teenuse kvaliteeti. Lõppenud aasta oli ka TS Laevade esimene täispikk opereerimisaasta, millest oleme palju õppinud. Oleme parandanud tööprotsesse, tänu millele on ka meie teenus iga kuuga paremaks läinud," kirjeldas Kaabel.

„Märgatavalt kasvanud reisijate arv näitab, et reisijad hindavad kvaliteetset üleveoteenust ning seda, et kasvupotentsiaali on ka edaspidi. Oleme tänulikud meie reisijatele ja saarte turismiettevõtjatele, kes saarte vastu huvi äratades aitavad kaasa ka meie reisijate arvu kasvule," lisas Kaabel.

2017. aastal teenindas TS Laevad Virtsu-Kuivastu liinil 1,66 miljonit reisijat ja 0,71 miljonit sõidukit ning Rohuküla-Heltermaa liinil 0,57 miljonit reisijat ning 0,24 miljonit sõidukit. Võrreldes 2016. aastaga kasvas Saaremaa ja Muhumaa liini reisijate ja sõidukite arv 8%, Hiiumaa liinil oli reisijad 7% rohkem ning üleveetud sõidukite arv kasvas 15%.

2017. aasta detsembris kasvas teenindatud reisijate arv 10% 145 200 reisijani ning veetud sõidukite arv 11% 63 600 sõidukini.