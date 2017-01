Eesti Energia arvates on teiste tootjate huvi Tootsi projekti venitada, mitte endale saada.

Eelmise aasta lõpus teatas valitsus, et Eesti Energiale eraldatakse endise Tootsi turbaraba maatükk, mis lubab riigi äriühingul püstitada 4000 hektarile 46 tuulikut. Otsus ja fakt, et Eesti Energia viis aastat kestnud eeltöödega turbaväljadel üldse tuulepargi rajamiseni jõudis, lõi pahviks erasektoris tegutsevad tuulepargiomanikud, kes hakkasid riikliku ja seni võimsaima tuulikupargi rajamise vastu võitlema. Asi on antud isegi Euroopa Komisjonile vaagida. Tootjad nõuavad maatüki enampakkumisele panekut, aga eelkõige peitub raevuka vastuseisu põhjus ikka rahas. Nimelt maksab riik tuuleenergia tootjatele igal aastal subsiidiumi 53 eurot iga toodetud megavatt-tunni eest kuni 600 gigavatt-tunni täitumiseni ja nii igale tuulepargile 12 aastat järjest.