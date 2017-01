Tallinna lauluväljak lükkas peale selgituste küsimist tagasi raadiotorni riigihanke võitnud Riito Ehituse ja Sand Ehituse ühise pakkumuse.

6. jaanuaril teatas Tallinna lauluväljaku juhataja Riho Rõõmus, et raadiotorni rekonstrueerimise riigihanke võitsid ühispakkujad Riito Ehitus ja Sand Ehitus. Pakkumuse summaks oli 363 313,27 eurot.

Seejärel avaldas Ärileht raadiotorni pakkumuste avaliku protokolli, millest selgus, et Riito Ehitus oli teinud üüratu alapakkumuse. Näiteks selgus, et odavuselt teine pakkumus oli juba 25% kallim Riito omast ning kõigi seitsme hankel osalejate pakkumuste aritmeetiline keskmine oli 37% kallim kui Facio järgalste summa.

Raadiotorni pakkumuste avalik protokoll

13. jaanuaril edastas SA Tallinna lauluväljak juhataja käskkirja, millega lükati tagasi Riito ja Sand Ehituse tehtud pakkumus.

"Hankija on küsinud pakkujalt selgitust. Pakkuja analüüsis veel kord oma pakkumust ning teatas, et on teinud pakkumusese eelarvestuse faasis olulisi vigu, mistõttu ta ei suuda tagada kõigi hankedokumentides esitatud tingimuste ning nõuete kvaliteetset ja tähtaegset täitmist," on toodud käskkirjas põhjenduseks.

Faciolaste asemel tunnistati edukaks Tarrest LT OÜ poolt esitatud pakkumus maksumusega 487 496,50 eurot.

Riitol on käsil saneerimismenetlus

Riito Ehitus AS kohta algatati saneerimismenetlus detsembri alguses, sest ettevõte on ligikaudu 200 alltöövõtjatele 2,5 miljonit eurot võlgu. Riito Ehitus AS asutas 2010. aastal kurikuulsa Facio Ehituse juhatuse liige Toomas Tromp ning firma võlad on suuresti pärit üliodavatest riigihangetest, mille tõttu ei suudetud enam alltöövõtjatele maksta.

Sand Ehitus OÜ on Riito Ehituse endise juhatuse liikme Erik Liiva ettevõte, mis asutati 2008. aastal.