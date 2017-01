Riito Ehituse endine projektijuht Meelis Matt tunnistas, et pidi allhankijatele raha nii-öelda välja rääkima. Pidevad rahamured olid ka üks põhjus, miks ta firmast lahkus, kirjutab Äripäev.

Riitole töid teinud alltöövõtjad kiidavad neli aastat Riito palgal olnud Matti siiani, see-eest Riitole häid sõnu napib. Matt võitis väikefirmade poolehoiu, sest aitas töötasu kätte saada. Kui Matt Riito ukse ootamatult enda taga kinni pani, veeresid asjad alltöövõtjate hinnangul pidurdamatult allamäge.

Praegu on Matt objektijuht ettevõttes Tarrest LT. „Siin on ikka asjad teistmoodi. Kui on arve tähtaeg, siis tasutakse,“ tõdes Matt.

