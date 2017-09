Rikas briti perekond otsib superlapsehoidjat. Nõudmised on väga karmid, palk ja hüved õige magusad

Kui armastad lapsi ja sul on olemas kõik see, mida sinult eeldatakse, siis võib sinust saada väga eksklusiivne lapsehoidja. Nõudmised on aga väga karmid, kirjutab Celebrity Networth.

Briti perekonnas kasvab neli last - 2-, 5-, 7- ja 15-aastane. Valituks osutunud lapsehoidja hakkab saama 107 000-eurost aastapalka (üle 8900 euro kuus). Lisaks saab ta kasutada perekonnale kuuluvaid autosid (Maserati, Porsche, Range-Rover jne). Lisaks võib ta nautida toitu, mille on valmistanud perekonna poolt palgatud Michelini-tähega kokk.

„Me otsime kõrge kvalifikatsiooniga lapsehoidjat, kel on lastepsühholoogia-alane kraad, kel ei ole endal lapsi ning kel on vähemalt 15-aastane lapsehoidjatöö kogemus," on töökuulutuses kirjas. Lisaks peab tal olema puhas auto juhtimise ajalugu.

Asi läheb aga keerulisemaks. Ideaalne kandidaat peab valdama mõnd võitluskunsti, kuid perekond on nõus ka maksma, et valitud lapsehoidja kursused läbiks. Ja vaielda ega läbi rääkida ses osas ei saa.

Perekonnal on kodud Londonis, Barbadosel, Cape Townis ja Atlantas. Lapsehoidja peab reisima kuni kolm korda nädalas.

Tööpäev algab kell 7 hommikul ja kestab kuni 8ni õhtul. Tööl pead olema kuuel päeval nädalas. Lapsehoidja kohustus on aidata lastel õppida (nad õpivad kodus) ja osaleda ka koolitundides. Lisaks peab tulevane lapsehoidja veetma vaba aega nii, et ta ei jooks ega tarvitaks narkootikume. See tähendaks kohest vallandamist. Loomulikult peavad kandidaadi heaks kiitma ka lapsed.

Kuulutuses on ka kirjas, et lapsehoidja peab kõiki nõudeid täitma ning olema valmis lahkuma kohe perekonna kodust, kui nad soovivad veeta aega omavahel.

„Kui sul ei ole KÕIKI nõutud kvalifikatsioone, oskusi ja kogemusi, siis soovitame viisakalt MITTE avaldust esitada, sest see on MEIE ja teie AJA RAISKAMINE," on kirjas originaalkuulutusele hiljem lisandunud tekstis.

Kõigele vaatamata on seni end pakkunud koguni 1000 inimest. Kuulutus pandi üles augusti alguses.