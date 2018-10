Rikaste TOPi vanad tegijad uute tulijate pealetungist: kui on nii meeletud hüpped, siis võivad ka kiiresti langeda

Just sellesse gruppi kuuluv Oleg Gross, kes on tänavuses edetabelis kerkinud mulluselt 23. kohalt 15. kohale ning kasvatanud oma vara mulluselt 88,2 miljonilt 122,7 miljoni eurole, on Rikaste TOPi uute tulijate suhtes ettevaatlikult skeptiline.

"Olen reaalse majanduse inimene, kus kõik on käega katsutav ja silmaga nähtav. IT-valdkond on mulle natuke võõras, aga ma arvan, et see võib suuresti olla ajutine, virtuaalne. Tulevad uued tegijad, uued lahendused, mis võivad teised kiiresti ära süüa. Reaalne vara on stabiilsem. Ainult edu neile, aga kui on nii meeletud hüpped, siis võivad ka kiiresti langeda," leidis Gross.

