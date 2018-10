Rikaste TOPis suurima tõusu teinud ettevõtja: idufirmad peavad imbuma igasse sektorisse

Taxify juhi ja asutaja, Äripäeva Rikaste TOPis kiireima tõusu teinud Markus Villigu sõnul on ilmselge, et ilma tehnoloogia ja idufirmadeta me tulevikus ei saa – ettevõtluses ei piisa sellest, kui teha täpselt sama asja, mida on tehtud viimased 30 aastat.

Kuna kõik sektorid muutuvad tehnoloogipõhiseks, näeb Villig, et on vaja inimesi, kes mõtlevad, kuidas tehnoloogia abil midagi täiesti teistmoodi teha. Muidu ei ole Eesti riik tema hinnangul 10 aasta pärast konkurentsivõimeline.

Loe pikemalt Äripäevast.

Kolm Taxify asutajat ja osanikku, keda eelmisel aasta edetabelis ei olnud, on seekordse Rikaste TOPi esisajas: Markus Villing on 202,6 miljoni eurose varaga edetabeli 4. kohal, Oliver Leisalu 99,4 miljoni eurose varaga 25.kohal ning Martin Villig on 71,8 miljoni eurose varaga TOPi 36.kohal.