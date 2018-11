Rikaste veider maailm. Tuntud lauljannale maksti juba teist korda selle eest, et ta „ära läheks"

Carey hiljutine teenistus on 50 miljonit dollarit mehelt, kes temaga kihluse katkestas. Selleks oli austraallasest miljardär James Packer. 2016. aastal kihlunud paar katkestas kihluse vaid kuu aja pärast. Packer on avalikult tunnistanud, et ta on nii varem kui ka praegu maadelnud depressiooniga. Kihluse katkestamse põhjuski oli peamiselt selles, et mees vajas abi ja ta ei tundnud, et suhe Carey'ga tema haprale vaimsele olukorrale kasuks tuleb. Careyle maksis miljardär 50 miljonit selleks, et kihlus katkestada ja minema jalutada. Mees avaldas hiljuti raamatu The Prince of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer. Varem oli levinud arvamus, et lahkuminekus oli süüdi Mariah Carey, sest ta muutus liiga ahneks - kulutas liiga palju mehe raha. Tegelikkus oli aga teine. Carey müüs teemantist kihlasõrmuse maha pea viis korda odavamalt, kui Packer selle ostnud oli (10 miljonit vs 2,1 miljonit dollarit).

Aga huvitav on see, et „lahkumistasu" on Carey saanud ka varem. 2001. aastal, kui lauljanna oli muusikamaailma üks suuremaid nimesid, pakkus Virgin Records talle ühe muusikatööstuse suurima lepingu. Ta pidi nende all välja andma 5 albumit ja talle garanteeriti 100 miljonit dollarit. Diivale maksti 21 miljonit kohe kätte, ilma veel ühtegi plaati välja andmata.