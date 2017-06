Rikkad lähevad aina rikkamaks. Varsti kuulub üle poole maailma rikkusest ühele protsendile

Maailmas on miljonäride ja miljardäride arv kasvanud nagu ka nende rikkus. Isegi majandskasvu aeglustumisel suutsid nad enda kätte saada veel suurema osa maailma rikkusest.

Üleilmselt on ligi 18 miljonit perekonda, kellel on vähemalt miljon dollarit rikkust, vahendab Bloomberg Boston Consultng Groupi (BGG) uuringut. Kuigi nad moodustavad vaid ühe protsendi maailma rahvaarvust, kuulub neile 45 protsenti maailma 166,5 triljoni dollarilisest rikkusest.

2021. aastaks kontrollivad nad üle poole maailma rikkusest, prognoosis BGG.

Üha kasvav ebaõrdsus ei tule üllatusena. USAs on ettevõtte kasumid rekordtasemel ajal kui tööjõule palgad on stagneerunud. Ebavõrdsuse kasvu trend on kiirenev.

USAs kuulub miljonäridele ja miljardäridele 63 protsenti rikkusest. 2021. aastaks peaks rikastele kuuluma juba 70 protsenti rikkusest.

Maailma rikkuse kasv kogub hoogu. Mullu kasvas see üleilmselt 5,3 protsenti. Nii üleilmselt kui USAs peaks järgmisel viiel aastal rikkus kasvama keskmiselt umbes kuus protsenti aastas.

Üleilmselt tuleb pool rikkusest olemasolevatelt finantsvaradelt – aktsiate tõusult ja võlakirjadelt ning hoiuste intressidena. Kui USA kõrvale jätta, siis mujal maailmas tuleb rikkus uue rikkusena – inimestelt, kes teenivad selle tööga või ettevõtlusega. USAs on uue rikkuse loomine nigel – mullu tuli sellest vaid 28 protsenti rikkuse kasvust. Jaapanis on olukord hullem, seal andis uus rikkus vaid 21 protsenti rikkuse kasvust.

USAs on seitse miljonit ameeriklast, kellel on vähemalt miljon dollarit. 2021. aastaks peaks nende arv kasvama BGG prognoosi kohaselt 10,4 miljonile.