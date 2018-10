Rikkaimate ettevõtjate noored: on pärijaid, on isetegijaid

Eesti 500 jõukama ettevõtja hulgas on tänavu üheksa alla 30 aastast noort, kellest enamik võlgneb tänu edukale isale.

Edetabeli eesotsas troonib aga võimsa üleolekuga self-made man, Taxify üks asutajatest Markus Villig (24), kelle vara hindab Äripäev 202,6 miljonile eurole - seda on rohkem, kui ülejäänud noortel kokku.

Mees ise leiab, et vanus pole tänapäeval mingi näitaja. "Ma arvan, et aina enam saavad inimesed aru, et ei ole oluline nii palju vanus, vaid pigem on oluline reaalsed tulemused," rääkis ta.

Allikas: Äripäev